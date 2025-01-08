Більшість американців вважають, що президентство Байдена оцінять негативно

Американці переважно вважають, що президентський термін Джо Байдена у майбутньому буде оцінений радше негативно, ніж позитивно.

Про це свідчить опитування Gallup, повідомляє "Європейська правда".

Загалом 54% дорослого населення США вважають, що Байдена запам'ятають як президента "гіршого за середній рівень" (37%) або "поганого" (17%).

Натомість19% респондентів сказали, що його оцінюватимуть як "видатного" (6%) або "кращого за середній рівень" (13%). Ще 26% вважають, що Байдена оцінять як "посереднього" президента.

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Очікувано більш прихильно спадщину Байдена оцінюють виборці Демократичної партії США (44% позитивних проти 16% негативних оцінок). Серед республіканців ці показники становлять 1% проти 95%.

У порівнянні з дев'ятьма останніми президентами США, яких охопило опитування Gallup, рейтинг схвалення Байдена найближчий до Річарда Ніксона. Чистий показник схвалення останнього становить -42 (12% оцінюють позитивно, 42% – негативно), а у Байдена він становить -35.

Дональд Трамп, якого переобрали на другий президентський термін, також отримує більше негативних оцінок, ніж позитивних, але зі значно меншим відривом (44% негативних проти 40% позитивних).

У першу трійку в опитуванні Gallup за чистим рейтингом увійшли Джон Кеннеді, Рональд Рейган та Барак Обама: їхні показники становлять +68, +38 та +21 відповідно.

Нагадаємо, Джо Байден в останні дні свого президентства планує виголосити дві промови – про зовнішню політику своєї адміністрації та про роки політичної карʼєри.

Він також досі вважає, що міг би перемогти на виборах Дональда Трампа.