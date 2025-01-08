Байден заявив, що міг би перемогти Трампа на виборах

Чинний президент США Джо Байден вірить у те, що міг би перемогти Дональда Трампа, якби лишився у президентських перегонах.

Про це Байден сказав в інтерв’ю USA Today, повідомляє "Європейська правда".

За словами американського президента, його думка ґрунтується на результатах опитувань, з якими він ознайомився.

"Це самовпевнено, але я думаю, що так", – відповів Байден на питання, чи міг би він перемогти Трампа, який стане його наступником.

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Однак він не висловив такої впевненості, коли його запитали, чи вистачить у нього сил на наступні чотири роки на посаді президента.

"Я не знаю", – відповів він.

Нагадаємо, соратники Байдена почали вимагати від нього знятися з виборчих перегонів після провальних дебатів з Трампом влітку 2024 року. Байден спершу категорично спростовував таку можливість, але зрештою оголосив, що припиняє участь у президентській кампанії.

Його змінила віцепрезидентка Камала Гарріс, яка програла Трампу на виборах у листопаді.