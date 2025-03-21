Аеропорт Лондона після знеструмлення поступово відновлює роботу
Лондонський аеропорт "Гітроу", який зазнав знеструмлення після масштабної пожежі на електропідстанції неподалік, оголосив про поступове відновлення роботи.
Про це, як пише "Європейська правда", ідеться в повідомленні аеропорту в Х.
Летовище зазначило, що "може безпечно відновити польоти, причому пріоритет віддаватимуть поверненню літаків чи їхній передислокації".
"Ми сподіваємося відновити роботу аеропорту завтра (22 березня. – Ред.) і незабаром надамо додаткову інформацію. Нашим пріоритетом залишається безпека наших пасажирів та працівників аеропорту", – додали там.
У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.
Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.
Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.