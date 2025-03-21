Аэропорт Лондона после обесточивания постепенно восстанавливает работу

Лондонский аэропорт "Хитроу", который потерпел обесточивание после масштабного пожара на электроподстанции неподалеку, объявил о постепенном восстановлении работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении аэропорта в Х.

Аэропорт отметил, что "может безопасно возобновить полеты, причем приоритет будет отдаваться возвращению самолетов или их передислокации".

"Мы надеемся возобновить работу аэропорта завтра (22 марта. – Ред.) и вскоре предоставим дополнительную информацию. Нашим приоритетом остается безопасность наших пассажиров и работников аэропорта", – добавили там.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.

Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Расследованием пожара занимается контртеррористическая полиция Британии.