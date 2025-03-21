Глава МЗС Німеччини про додаткові 3 млрд євро для України: давно слід було це зробити

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році та ще 8,3 млрд євро в період з 2026 до 2029 року.

Заяву Бербок наводить пресслужба німецького МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецького зовнішньополітичного відомства вказала, що ухвалення цього рішення зайняло багато часу, але вона задоволена, що зрештою ситуація вирішилась.

"Давно пора було це зробити: військова ситуація в останні місяці стає дедалі складнішою для України. Країні терміново потрібно більше зенітних ракет, артилерійських боєприпасів, запасних частин і систем озброєння, щоб продовжувати протистояти російській агресії", – підкреслила німецька міністерка.

Вона також привітала той факт, що Німеччина зможе близько 7 мільярдів євро на військову підтримку України у 2025 році, а також є зобов’язання в розмірі 8,25 мільярда євро, які можна використати для надання подальшої військової підтримки до 2029 року.

"Це великий крок уперед, а також створення безпекового планування для України", – наголосила очільниця німецького МЗС.

Вона додала, що Німеччина тепер розраховує на те, що інші європейські партнери тепер також працюватимуть над мобілізацією додаткових коштів для підтримки України.

Схвалення бюджетного комітету очікувалось після того, як верхня палата німецького парламенту, Бундесрат, ухвалить реформу щодо мільярдних інвестицій, що і сталось раніше у п’ятницю.

Перед тим повідомляли, що уряд Німеччини погодився виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні у 2025 році після схвалення парламентом мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру цього тижня.

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