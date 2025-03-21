Глава МИД Германии о дополнительных 3 млрд евро для Украины: давно следовало это сделать

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала решение бюджетного комитета Бундестага о выделении 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году и еще 8,3 млрд евро в период с 2026 до 2029 года.

Заявление Бербок приводит пресс-служба немецкого МИД, сообщает "Европейская правда".

Глава немецкого внешнеполитического ведомства указала, что принятие этого решения заняло много времени, но она довольна, что в конце концов ситуация разрешилась.

"Давно пора было это сделать: военная ситуация в последние месяцы становится все сложнее для Украины. Стране срочно нужно больше зенитных ракет, артиллерийских боеприпасов, запасных частей и систем вооружения, чтобы продолжать противостоять российской агрессии", – подчеркнула немецкий министр.

Она также приветствовала тот факт, что Германия сможет около 7 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2025 году, а также есть обязательства в размере 8,25 миллиарда евро, которые можно использовать для предоставления дальнейшей военной поддержки до 2029 года.

"Это большой шаг вперед, а также создание планирования безопасности для Украины", – подчеркнула глава немецкого МИД.

Она добавила, что Германия теперь рассчитывает на то, что другие европейские партнеры теперь также будут работать над мобилизацией дополнительных средств для поддержки Украины.

Одобрение бюджетного комитета ожидалось после того, как верхняя палата немецкого парламента, Бундесрат, примет реформу по миллиардным инвестициям, что и произошло ранее в пятницу.

Перед тем сообщалось, что правительство Германии согласилось выделить дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году после одобрения парламентом миллиардных инвестиций в оборону и инфраструктуру на этой неделе.

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