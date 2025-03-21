В Британії чоловік отримав 37 років в'язниці за плани підірвати авіабазу

У Великій Британії чоловіка, який планував напад на базу ВПС на півночі Англії за допомогою саморобної бомби, у п'ятницю засудили до тюремного ув'язнення терміном на 37 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Суддя, яка винесла вирок, сказав, що 29-річний Мохаммад Фарук був натхненний угрупованням "Ісламська держава" і радикалізувався в Інтернеті.

У липні минулого року Фарук був визнаний винним у підготовці терактів після судового розгляду в Королівському суді Шеффілда.

До суду він визнав себе винним у зберіганні вибухової речовини та інших злочинах після того. Його арештували в січні 2023 року в лікарні, де він раніше працював студентом-медбратом, з саморобною бомбою, що містила майже 10 кг вибухівки, яку він дістав з феєрверків.

Суддя розповіла, що спочатку Фарук мав на меті атакувати базу Королівських ВПС Менвіт Хілл у Північному Йоркширі, яка також використовується американськими військами.

"Але, зрозумівши, що підібратися до місця вибуху пристрою ближче, ніж до добре охоронюваного периметру, буде неможливо, переорієнтувався на легшу ціль", – сказала вона.

Фарук був засуджений до 37 років ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Наприкінці лютого суд у німецькій землі Тюрингія засудив до увʼязнення двох вихідців із Афганістану, які планували теракт проти шведського парламенту.

Перед тим у Німеччині затримали 18-річного громадянина Росії за підозрою в плануванні теракту проти посольства Ізраїлю в Берліні.