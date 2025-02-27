У Німеччині увʼязнили двох афганців, що планували напад на парламент Швеції

Суд у німецькій землі Тюрингія засудив до увʼязнення двох вихідців із Афганістану, які планували вчинити теракт проти шведського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Чоловіків, яких у суді ідентифікували як Ібрагім М. та Рамін Н., затримали у 2024 році в місті Гера на сході Німеччини, коли вони поверталися з Чехії, де безуспішно намагалися роздобути вогнепальну зброю для нападу.

Терористи, які радикалізувалися через інтернет, вже давно перебували в полі зору конституційної поліції, зазначає Bild.

Суд визнав доведеним, що двоє афганських біженців планували напад на шведський парламент від імені терористичної організації "Ісламська держава" і мали намір застрелити щонайменше десятьох депутатів парламенту.

Ібрагіма М., який під час судового процесу визнав більшість звинувачень – зокрема у членстві та підтримці терористичної організації за кордоном і змові з метою вбивства – було засуджено до п'яти років і шести місяців позбавлення волі.

24-річний Рамін Н. до останнього заперечував, що хотів вчинити напад, однак суд знайшов докази плану нападу в чатах Telegram. Йому присудили чотири роки і два місяці позбавлення волі.

Адвокати підсудних закликали до м'яких вироків в той час? як обвинувачення вимагало більш суворого покарання. Рішення суду ще не є остаточним, уточнює Bild.

Нагадаємо, правоохоронці Німеччини минулого тижня затримали 18-річного громадянина Росії за підозрою в плануванні теракту проти посольства Ізраїлю в Берліні.