В Британии мужчина получил 37 лет тюрьмы за планы взорвать авиабазу

В Великобритании мужчину, который планировал нападение на базу ВВС на севере Англии с помощью самодельной бомбы, в пятницу приговорили к тюремному заключению сроком на 37 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Судья, которая вынесла приговор, сказал, что 29-летний Мохаммад Фарук был вдохновлен группировкой "Исламское государство" и радикализировался в Интернете.

В июле прошлого года Фарук был признан виновным в подготовке терактов после судебного разбирательства в Королевском суде Шеффилда.

До суда он признал себя виновным в хранении взрывчатого вещества и других преступлениях после этого. Его арестовали в январе 2023 года в больнице, где он ранее работал студентом-медбратом, с самодельной бомбой, содержащей почти 10 кг взрывчатки, которую он достал из фейерверков.

Судья рассказала, что сначала Фарук имел целью атаковать базу Королевских ВВС Мэнвит Хилл в Северном Йоркшире, которая также используется американскими войсками.

"Но, поняв, что подобраться к месту взрыва устройства ближе, чем к хорошо охраняемому периметру, будет невозможно, переориентировался на более легкую цель", – сказала она.

Фарук был приговорен к 37 годам заключения без права на условно-досрочное освобождение.

В конце февраля суд в немецкой земле Тюрингия приговорил к заключению двух выходцев из Афганистана, которые планировали теракт против шведского парламента.

Перед тем в Германии задержали 18-летнего гражданина России по подозрению в планировании теракта против посольства Израиля в Берлине.