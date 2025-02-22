У Берліні затримали громадянина РФ, який міг планувати теракт біля посольства Ізраїлю

Правоохоронці Німеччини цього тижня затримали 18-річного громадянина Росії за підозрою в плануванні теракту проти посольства Ізраїлю в Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За інформацією німецьких спецслужб, про наміри затриманого росіянина – якого ідентифікують як Ахмад Е. – стало відомо ще в січні. Його вважають членом групи, яка планувала виїхати до Сомалі та приєднатись до терористів ІДІЛ.

Як стверджує Welt, затриманий проживав у Потсдамі. Його затримали в аеропорту Берлін-Бранденбург, коли він планував виїхати до Саудівської Аравії та, ймовірно, приєднатись до знайомих у Сомалі.

Перед затриманням, як встановили правоохоронці Німеччини, чоловік мав намір здійснити напад на посольство Ізраїлю в Берліні, про що свідчать дані на його електронних пристроях.

Під час обшуку будинку у Потсдамі, де міг мешкати затриманий росіянин, у суботу поліція вилучила предмет, схожий на вибухівку.

Розслідування у справі триває за підозрою в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі. Інших подробиць німецькі правоохоронці наразі не наводять.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в німецьких федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг заарештували трьох прихильників терористичної організації "Ісламська держава", які планували теракт.

На початку року також стало відомо про арешт у Німеччині громадянина Росії Зелімхана Д., який збирав кошти на допомогу ІДІЛ.