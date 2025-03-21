Bloomberg: Франція виступає за "ядерну" відповідь ЄС на тарифи Трампа

Франція приєдналася до невеликої групи країн, які пропонують Європейському Союзу розглянути можливість уперше у своїй історії використати максимально жорсткі заходи у відповідь на тарифи США.

Про це йдеться в публікації агентства Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Франція разом із кількома іншими державами ЄС пропонує обговорити застосування так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument) у відповідь на тарифи США, стверджують джерела Bloomberg.

Інструмент протидії примусу був розроблений насамперед для стримування, а в разі необхідності – реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний політичний вибір Євросоюзу або окремих держав-членів.

Інструмент був ухвалений у ЄС після того, як США запровадили тарифи на експорт з ЄС за часів першої адміністрації Дональда Трампа, а також на тлі тиску Китаю на Литву через відкритя в останній торгового представництва Тайваню у 2021 році.

Європейська комісія, за інформацією Bloomberg, наразі не розглядає використання інструменту протидії примусу.

Одне з джерел агентства додало, що будь-які дискусії щодо використання інструменту є далекими від завершення, оскільки ЄС спочатку повинен побачити, які тарифи США запровадять 2 квітня.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові тарифи на сталь та алюміній, імпортовані з усього світу до США.

У відповідь на це Європейська комісія 12 березня заявила, що запровадить тарифи на знакові американські товари, такі як мотоцикли Harley-Davidson, джинси та бурбон.

Коли наступного дня Трамп пригрозив накласти 200-відсоткові мита на всі "вина, шампанське та алкогольні продукти" з Франції та інших країн ЄС, Єврокомісія відклала контрзаходи до середини квітня.