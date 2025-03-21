Bloomberg: Франция выступает за "ядерный" ответ ЕС на тарифы Трампа

Франция присоединилась к небольшой группе стран, которые предлагают Европейскому Союзу рассмотреть возможность впервые в своей истории использовать максимально жесткие меры в ответ на тарифы США.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Франция вместе с несколькими другими государствами ЕС предлагает обсудить применение так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument) в ответ на тарифы США, утверждают источники Bloomberg.

Инструмент противодействия принуждению был разработан прежде всего для сдерживания, а в случае необходимости – реагирования на преднамеренные принудительные действия со стороны третьих стран, которые используют торговые меры как средство давления на суверенный политический выбор Евросоюза или отдельных государств-членов.

Инструмент был принят в ЕС после того, как США ввели тарифы на экспорт из ЕС во времена первой администрации Дональда Трампа, а также на фоне давления Китая на Литву из-за открытия в последней торгового представительства Тайваня в 2021 году.

Европейская комиссия, по информации Bloomberg, пока не рассматривает использование инструмента противодействия принуждению.

Один из источников агентства добавил, что любые дискуссии по использованию инструмента далеки от завершения, поскольку ЕС сначала должен увидеть, какие тарифы США введут 2 апреля.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, импортируемые со всего мира в США.

В ответ на это Европейская комиссия 12 марта заявила, что введет тарифы на знаковые американские товары, такие как мотоциклы Harley-Davidson, джинсы и бурбон.

Когда на следующий день Трамп пригрозил наложить 200-процентные пошлины на все "вина, шампанское и алкогольные продукты" из Франции и других стран ЕС, Еврокомиссия отложила контрмеры до середины апреля.