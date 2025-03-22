В Італії кажуть, що угода країни зі Starlink зайшла в глухий кут

Переговори щодо потенційного контракту між оператором супутникового інтернету Starlink Ілона Маска та італійським урядом зайшли в глухий кут.

Про це заявив у суботу, 22 березня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, уряд прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні прагне гарантувати зашифрований зв'язок між урядом, дипломатами і військовими, які працюють у ризикованих районах, і Starlink є одним з претендентів на надання цієї системи.

"Мені здається, що все зайшло в глухий кут", – сказав Крозетто.

За його словами, це частково пов'язано з тим, що дискусії перейшли від технічних аспектів до "заяв" Ілона Маска і про нього.

Проінформовані співрозмовнки повідомили Reuters, що Рим розглядав п'ятирічну угоду на загальну суму 1,5 млрд євро з компанією, яка є частиною групи SpaceX Маска.

Але переговори між урядом і Starlink викликали обурення серед опозиційних політиків, які ставлять під сумнів мудрість передачі контракту на національну безпеку іноземному бізнесмену і близькому союзнику президента США Дональда Трампа.

Крозетто вважає, що коли ситуація заспокоїться, переговори повернуться на технічний рівень.

"Справа в тому, що є найбільш корисним і безпечним для нації", – додав він.

Звернемо увагу, Starlink став важливою послугою для українських військових у трирічній війні з Росією після того, як значна частина комунікаційної інфраструктури країни була виведена з ладу.

Раніше агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим ці повідомлення.