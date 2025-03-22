В Италии говорят, что соглашение страны со Starlink зашло в тупик

Переговоры по потенциальному контракту между оператором спутникового интернета Starlink Илона Маска и итальянским правительством зашли в тупик.

Об этом заявил в субботу, 22 марта, министр обороны Италии Гвидо Крозетто, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, правительство премьер-министра Джорджи Мелони стремится гарантировать зашифрованную связь между правительством, дипломатами и военными, работающими в рискованных районах, и Starlink является одним из претендентов на предоставление этой системы.

"Мне кажется, что все зашло в тупик", – сказал Крозетто.

По его словам, это частично связано с тем, что дискуссии перешли от технических аспектов к "заявлениям" Илона Маска и о нем.

Информированные собеседники сообщили Reuters, что Рим рассматривал пятилетнюю сделку на общую сумму 1,5 млрд евро с компанией, которая является частью группы SpaceX Маска.

Но переговоры между правительством и Starlink вызвали возмущение среди оппозиционных политиков, которые ставят под сомнение мудрость передачи контракта на национальную безопасность иностранному бизнесмену и близкому союзнику президента США Дональда Трампа.

Крозетто считает, что когда ситуация успокоится, переговоры вернутся на технический уровень.

"Дело в том, что является наиболее полезным и безопасным для нации", – добавил он.

Обратим внимание, Starlink стал важной услугой для украинских военных в трехлетней войне с Россией после того, как значительная часть коммуникационной инфраструктуры страны была выведена из строя.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

Американский миллиардер Илон Маск назвал неправдивым эти сообщения.