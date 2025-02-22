Reuters: США допустили відключення Starlink для України під час переговорів про надра

Представники США під час переговорів щодо угоди про українські корисні копалини порушили можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink.

Про це агентству Reuters розповіли три джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

За даними Reuters, продовження доступу України до Starlink було порушене на переговорах між американськими та українськими посадовцями після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента щодо "угоди про надра".

Це питання знову порушувалось у четвер, 20 лютого, під час зустрічі між спецпредставником президента США Кітом Келлоггом і Зеленським, повідомило Reuters одне із джерел.

За його словами, під час зустрічі українську сторону попередили про негайне відключення Starlink у разі, якщо вона не погодиться на угоду щодо корисних копалин.

"Україна залежить від Starlink. Вони вважають його своєю Полярною зіркою. Втрата Starlink... буде величезним ударом", – каже співрозмовник Reuters.

Угода про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що Зеленський у найближчий час підпише угоду.