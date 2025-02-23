Маск прокоментував повідомлення про можливе відключення Starlink в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим повідомлення агентства Reuters про те, що питання можливості відключення України від супутникової мережі Starlink піднімалося на переговорах про українські надра.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні у своїй соцмережі Х (Twitter) Маск написав, що "це неправда".

"Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як брехуни традиційних медіа", – написав Маск.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj – Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

Напередодні агентство Reuters повідомило про те, що представники адміністрації Дональда Трампа погрожували Україні негайним відключенням від Starlink, якщо Київ не погодиться на угоду про розподіл прибутку від використання українських природних ресурсів.

Віцепремʼєр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що не вважає можливим відключення в Україні терміналів супутникового звʼязку Starlink, які оплачує польська сторона.

За офіційними даними від уряду України, Польща оплатила майже 20 тисяч терміналів Starlink, які використовуються не лише у військових цілях, а й для звʼязку на прифронтових територіях.