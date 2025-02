Маск прокоментував повідомлення про можливе відключення Starlink в Україні

Американський мільярдер Ілон Маск назвав неправдивим повідомлення агентства Reuters про те, що питання можливості відключення України від супутникової мережі Starlink піднімалося на переговорах про українські надра.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні у своїй соцмережі Х (Twitter) Маск написав, що "це неправда".

"Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як брехуни традиційних медіа", – написав Маск.

This is false.



Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj