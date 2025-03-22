В Естонії оновили склад уряду

В Естонії у суботу, 22 березня, став відомий склад нового уряду на чолі з Крістеном Міхалом, повноваження на формуваня якого ще повинен буде надати парламент.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Зокрема, до складу нового уряду увійшли троє новачків – міністерка соціальних справ Кармен Йоллер, міністр енергетики та навколишнього середовища Андрес Сутт і міністр інфраструктури Кулдар Лейс.

Посаду міністра клімату, яку зараз обіймає Йоко Алендер, буде скасовано, а в Міністерстві соціальних справ, яким дотепер керували два міністри – соціального захисту та здоров'я, залишиться лише один.

Офіційно уряд на посаді повинен буде затвердити президент Алар Каріс. Після цього він зможе скласти присягу перед парламентом.

Однак першим кроком з боку Крістена Міхала буде клопотання перед Рійгікогу (парламентом) про надання йому повноважень на формування нового уряду. У нової коаліції в Рійгікогу 52 голоси зі 101.

Усе це може статися після призначеного на понеділок підписання коаліційного договору.

Нагадаємо, 10 березня естонські соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з урядовою коаліцією.

Згодом стало відомо, що представники "Партії реформ" і "Eesti 200", які входять до коаліції, почнуть перемовини про подальшу співпрацю в уряді після того, як з нього виключили соціал-демократів.