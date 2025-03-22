В Эстонии обновили состав правительства

В Эстонии в субботу, 22 марта, стал известен состав нового правительства во главе с Кристеном Михалом, полномочия на формирование которого еще должен будет предоставить парламент.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В частности, в состав нового правительства вошли трое новичков – министр социальных дел Кармен Йоллер, министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт и министр инфраструктуры Кулдар Лейс.

Должность министра климата, которую сейчас занимает Йоко Алендер, будет упразднена, а в Министерстве социальных дел, которым до сих пор руководили два министра – социальной защиты и здоровья, останется только один.

Официально правительство в должности должен будет утвердить президент Алар Карис. После этого он сможет принять присягу перед парламентом.

Однако первым шагом со стороны Кристена Михала будет ходатайство перед Рийгикогу (парламентом) о предоставлении ему полномочий на формирование нового правительства. У новой коалиции в Рийгикогу 52 голоса из 101.

Все это может произойти после назначенного на понедельник подписания коалиционного договора.

Напомним, 10 марта эстонские социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с правительственной коалицией.

Впоследствии стало известно, что представители "Партии реформ" и "Eesti 200", которые входят в коалицию, начнут переговоры о дальнейшем сотрудничестве в правительстве после того, как из него исключили социал-демократов.