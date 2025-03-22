США відправляють другий авіаносець на Близький Схід для посилення боротьби з хуситами

Президент США Дональд Трамп розпорядився відправити на Близький Схід другий авіаносець на тлі посилення кампанії бомбардувань проти бойовиків-хуситів в Ємені.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Двоє представників Пентагону на умовах анонімності розповіли, що міністр оборони Піт Гегсет наказав авіаносній ударній групі USS Harry S. Truman, яка зараз перебуває в Червоному морі, продовжити своє розгортання щонайменше на місяць.

Авіаносець ВМС США Carl Vinson і есмінці, що його супроводжують, приєднаються до корабля найближчими тижнями.

Carl Vinson проводить навчання в Східнокитайському морі разом з Японією і Південною Кореєю.

Прибуття Carl Vinson стане другим випадком за останні шість місяців, коли США направляють дві авіаносні ударні групи на Близький Схід, але першим за адміністрації Трампа.

Нещодавно Трамп пообіцяв "велику силу" у відповідь на подальші атаки хуситів проти американських кораблів, додавши, що Іран, який їх підтримує, також зіткнеться з наслідками.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.