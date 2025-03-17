Трамп погрожує Ірану в разі подальших атак хуситів на кораблі США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "велику силу" у відповідь на подальші атаки хуситів проти американських кораблів, додавши, що Іран, який їх підтримує, також зіткнеться з наслідками.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп наголосив, що напади хуситів, які базуються в Ємені, "походять з ІРАНУ і створені ним".

"Будь-яка подальша атака або відплата з боку "хуситів" буде зустрінута з великою силою, і немає жодних гарантій, що ця сила цим обмежиться", – додав він.

Американський президент додатково підкреслив відповідальність Ірану за військову підтримку хуситів.

"Кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і під керівництвом ІРАНУ, і ІРАН буде нести відповідальність і потерпати від наслідків, а ці наслідки будуть жахливими!" – пообіцяв Трамп.

Минулими вихідними США завдали чергової серії ударів по Ємену, яка, за твердженням американської сторони, була спрямована на ватажків хуситів.

Хусити з осені 2023 року атакують комерційні та військові судна в регіоні Червоного моря, які звинувачують у підтримці Ізраїлю – на знак протесту проти його військової операції в Газі.

Раніше Трамп оголосив про відновлення кампанії "максимального тиску" на Іран, щоб не допустити отримання ним ядерної зброї.