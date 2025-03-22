США отправляют второй авианосец на Ближний Восток для усиления борьбы с хуситами

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить на Ближний Восток второй авианосец на фоне усиления кампании бомбардировок против боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Двое представителей Пентагона на условиях анонимности рассказали, что министр обороны Пит Гегсет приказал авианосной ударной группе USS Harry S. Truman, которая сейчас находится в Красном море, продолжить свое развертывание минимум на месяц.

Авианосец ВМС США Carl Vinson и сопровождающие его эсминцы присоединятся к кораблю в ближайшие недели.

Carl Vinson проводит учения в Восточно-Китайском море вместе с Японией и Южной Кореей.

Прибытие Carl Vinson станет вторым случаем за последние шесть месяцев, когда США направляют две авианесущие ударные группы на Ближний Восток, но первым при администрации Трампа.

Недавно Трамп пообещал "большую силу" в ответ на дальнейшие атаки хуситов против американских кораблей, добавив, что Иран, который их поддерживает, также столкнется с последствиями.

Хуситы с осени 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в регионе Красного моря, которые обвиняют в поддержке Израиля – в знак протеста против его военной операции в Газе.