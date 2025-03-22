В Британії анонсували розслідування масштабного знеструмлення, яке зачепило "Гітроу"
Уряд Великої Британії розпорядився провести термінове розслідування відключення електроенергії, яке зачепило аеропорт "Гітроу" та прилеглі райони.
Про це в X написав міністр енергетичної безпеки Британії Ед Мілібенд, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, міністр наголосив, що уряд "сповнений рішучості належним чином зрозуміти, що сталося і які уроки потрібно винести".
Він повідомив, що це перевірку проводитиме NESO – незалежний національний оператор енергетичної системи Великої Британії.
Крім того, уряд співпрацює з державним регулятором Ofgem.
Очікується, що NESO представить свої перші висновки протягом наступних шести тижнів.
У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.
Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.