В Британії анонсували розслідування масштабного знеструмлення, яке зачепило "Гітроу"

Уряд Великої Британії розпорядився провести термінове розслідування відключення електроенергії, яке зачепило аеропорт "Гітроу" та прилеглі райони.

Про це в X написав міністр енергетичної безпеки Британії Ед Мілібенд, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, міністр наголосив, що уряд "сповнений рішучості належним чином зрозуміти, що сталося і які уроки потрібно винести".

Він повідомив, що це перевірку проводитиме NESO – незалежний національний оператор енергетичної системи Великої Британії.

Крім того, уряд співпрацює з державним регулятором Ofgem.

Очікується, що NESO представить свої перші висновки протягом наступних шести тижнів.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. Це вплинуло на понад 1300 авіарейсів.

Розслідуванням пожежі займається контртерористична поліція Британії.