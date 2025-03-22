В Британии анонсировали расследование масштабного обесточивания, которое затронуло "Хитроу"

Правительство Великобритании распорядилось провести срочное расследование отключения электроэнергии, которое задело аэропорт "Хитроу" и прилегающие районы.

Об этом в X написал министр энергетической безопасности Великобритании Эд Милибенд, сообщает "Европейская правда".

В частности, министр подчеркнул, что правительство "полно решимости должным образом понять, что произошло и какие уроки нужно извлечь".

Он сообщил, что это проверку будет проводить NESO – независимый национальный оператор энергетической системы Великобритании.

Кроме того, правительство сотрудничает с государственным регулятором Ofgem.

Ожидается, что NESO представит свои первые выводы в течение следующих шести недель.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции. Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Расследованием пожара занимается контртеррористическая полиция Британии.