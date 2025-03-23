У Парижі проходить референдум, щоб зробити ще 500 вулиць пішохідними

Парижани голосують на референдумі в неділю, щоб вирішити, чи слід зробити ще 500 вулиць міста пішохідними і озеленити, що є новим кроком лівої мерії французької столиці, спрямованим на обмеження використання автомобілів і поліпшення якості повітря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Протягом останніх 25 років ми поступово відвойовували громадський простір для пішохідного руху, для м'якого руху, і за допомогою "вулиць-садів" створювали легені в районах, місцях, де ми живемо", – сказав заступник мера Патрік Блок в інтерв'ю Reuters напередодні недільного голосування.

Дані мерії Парижа показують, що автомобільний рух у місті скоротився більш ніж удвічі відтоді, як соціалісти прийшли до влади на рубежі століть.

У разі схвалення недільного референдуму в Парижі буде ліквідовано 10 000 додаткових паркувальних місць на додаток до 10 000, ліквідованих з 2020 року. З двома мільйонами жителів столиці будуть проведені консультації щодо того, які вулиці стануть пішохідними зонами.

Незважаючи на нещодавні зміни, Париж відстає від інших європейських столиць за рівнем зеленої інфраструктури – яка включає приватні сади, парки, обсаджені деревами вулиці, водні та водно-болотні угіддя – і становить лише 26% площі міста порівняно з середнім показником європейських столиць у 41%, згідно з даними Європейського агентства з навколишнього середовища.

Критики змін кажуть, що заходи мерії роблять все більш складним для 10 мільйонів людей, які живуть у передмісті, де мережа громадського транспорту менш щільна, добиратися на роботу і за покупками в центр міста.

"Важливо знати, що Париж – це не музей. Це все ще місто, де люди працюють, де працівники змушені пересуватися, куди змушені приїжджати люди з великого Парижа, де є магазини", – сказав Філіп Нозьєр, голова асоціації автовласників 40M.

Якщо парижани проголосують за цю пропозицію, то 500 вулиць, які будуть озеленені, доведуть загальну кількість цих "зелених легенів" до майже 700, що становить трохи більше однієї десятої частини вулиць французької столиці.

Це вже третій подібний референдум у Парижі за останні роки, після голосування у 2023 році, яке схвалило заборону на електросамокати, та минулорічного рішення потроїти плату за паркування для великих позашляховиків.