В Париже проходит референдум, чтобы сделать еще 500 улиц пешеходными

Парижане голосуют на референдуме в воскресенье, чтобы решить, следует ли сделать еще 500 улиц города пешеходными и озеленить, что является новым шагом левой мэрии французской столицы, направленным на ограничение использования автомобилей и улучшение качества воздуха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"В течение последних 25 лет мы постепенно отвоевывали общественное пространство для пешеходного движения, для мягкого движения, и с помощью "улиц-садов" создавали легкие в районах, местах, где мы живем", – сказал заместитель мэра Патрик Блок в интервью Reuters накануне воскресного голосования.

Данные мэрии Парижа показывают, что автомобильное движение в городе сократилось более чем вдвое с тех пор, как социалисты пришли к власти на рубеже веков.

В случае одобрения воскресного референдума в Париже будет ликвидировано 10 000 дополнительных парковочных мест в дополнение к 10 000, ликвидированных с 2020 года. С двумя миллионами жителей столицы будут проведены консультации относительно того, какие улицы станут пешеходными зонами.

Несмотря на недавние изменения, Париж отстает от других европейских столиц по уровню зеленой инфраструктуры – которая включает частные сады, парки, обсаженные деревьями улицы, водные и водно-болотные угодья – и составляет лишь 26% площади города по сравнению со средним показателем европейских столиц в 41%, согласно данным Европейского агентства по окружающей среде.

Критики изменений говорят, что меры мэрии делают все более сложным для 10 миллионов людей, живущих в пригороде, где сеть общественного транспорта менее плотная, добираться на работу и за покупками в центр города.

"Важно знать, что Париж – это не музей. Это все еще город, где люди работают, где работники вынуждены передвигаться, куда вынуждены приезжать люди из большого Парижа, где есть магазины", – сказал Филипп Нозьер, председатель ассоциации автовладельцев 40M.

Если парижане проголосуют за это предложение, то 500 улиц, которые будут озеленены, доведут общее количество этих "зеленых легких" до почти 700, что составляет чуть более одной десятой части улиц французской столицы.

Это уже третий подобный референдум в Париже за последние годы, после голосования в 2023 году, которое одобрило запрет на электросамокаты, и прошлогоднего решения утроить плату за парковку для больших внедорожников.