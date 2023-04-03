Мешканці Парижа на референдумі підтримали заборону електросамокатів

Переважна більшість мешканців Парижа проголосувала за заборону електросамокатів на вулицях французької столиці на референдумі в неділю.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Заборона електросамокатів отримала від 85,77% до 91,77% голосів у 20 округах Парижа, які опублікували результати референдуму. Він не має обов’язкової сили, але, за словами міської влади, рішення виконають.

На голосуванні у неділю спостерігали нетипово довгі черги на дільницях по всьому місту.

У Парижі 2022 рік знову став рекордним за кількістю ДТП за участю електросамокатів - постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули. Це третій рік поспіль, коли така статистика зростає.

Електричні самокати, доступ до яких можна отримати через додатки для смартфонів, працюють у Парижі з 2018 року. Після скарг на їхнє хаотичне розміщення у 2020 році Париж скоротив кількість операторів до трьох. З ними уклали трирічні контракти.

Крім того, у місті встановили вимогу обмежити швидкість самокатів до 20 км/год та визначили спеціальні місця для паркування самокатів. Нинішні контракти триватимуть до вересня.

Оператори запропонували додаткові правила, включаючи перевірку користувачів, які досягли 18-річного віку, фіксацію номерних знаків, щоб поліція могла ідентифікувати порушників правил дорожнього руху, а також обмеження на одного пасажира.

У неділю оператори Tier і Lime розіслали користувачам безкоштовні коди ваучерів, щоб заохотити їх проголосувати проти заборони.

Міста по всьому світу посилюють правила щодо електросамокатів, обмежуючи кількість операторів, а також швидкість і місця для паркування.

Нагадаємо, в уряді Франції підготували проєкт нових правил і вимог щодо користування електросамокатами, аби краще врегулювати галузь і реагувати на проблеми, що виникли з появою індивідуального електротранспорту.