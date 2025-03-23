У Фінляндії протягом майже тижня страйкуватимуть виробники пива

Страйк на фінських пивоварних заводах Hartwall, Olvi і Sinebrychoff розпочнеться ввечері 23 березня і триватиме до п'ятниці, 28 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Акція протесту Профспілки працівників харчової промисловості охоплює майже тисячу співробітників.

Державний посередник у трудовому спорі Янне Метсямякі заявив напередодні, що угоди про умови праці не було досягнуто.

Він запевнив, що переговори між профспілкою та роботодавцями буде продовжено, щойно це стане можливим.

Раніше виробники запевнили, що підготувалися до акції протесту, тож перебоїв із постачанням пива в магазини та бари не буде.

Внаслідок страйку, що розпочався 10 березня у тринадцяти німецьких аеропортах, в багатьох із них скасували більшість рейсів.

На початку березня аеропорт імені Гельмута Шмідта в німецькому Гамбурзі повністю зупинив роботу через раптовий страйк співробітників.