В Финляндии в течение почти недели будут бастовать производители пива

Забастовка на финских пивоваренных заводах Hartwall, Olvi и Sinebrychoff начнется вечером 23 марта и продлится до пятницы, 28 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Акция протеста Профсоюза работников пищевой промышленности охватывает почти тысячу сотрудников.

Государственный посредник в трудовом споре Янне Метсямяки заявил накануне, что соглашение об условиях труда не было достигнуто.

Он заверил, что переговоры между профсоюзом и работодателями будут продолжены, как только это станет возможным.

Ранее производители заверили, что подготовились к акции протеста, поэтому перебоев с поставками пива в магазины и бары не будет.

В результате забастовки, начавшейся 10 марта в тринадцати немецких аэропортах, во многих из них отменили большинство рейсов.

В начале марта аэропорт имени Гельмута Шмидта в немецком Гамбурге полностью остановил работу из-за внезапной забастовки сотрудников.