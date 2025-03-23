Папа Римський вперше за п'ять тижнів з'явився на публіці

У неділю Папа Франциск вперше за останні п'ять тижнів з'явився на публіці, помахавши рукою з балкона римської лікарні перед очікуваною випискою пізніше в другій половині дня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

88-річний Франциск потрапив до лікарні 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією, яка стала найсерйознішою кризою здоров'я за 12 років його папства.

фото Vatican News

Лікарі Папи Римського заявили в суботу, що його старіючому організму знадобиться "багато часу" для повного одужання, і сказали, що прописали понтифіку ще два місяці відпочинку у Ватикані.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.

У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.

У зв’язку з цим Франциск не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.