Папа Римский впервые за пять недель появился на публике

В воскресенье Папа Франциск впервые за последние пять недель появился на публике, помахав рукой с балкона римской больницы перед ожидаемой выпиской позже во второй половине дня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

88-летний Франциск попал в больницу 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая стала самым серьезным кризисом здоровья за 12 лет его папства.

Врачи Папы Римского заявили в субботу, что его стареющему организму понадобится "много времени" для полного выздоровления, и сказали, что прописали понтифику еще два месяца отдыха в Ватикане.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.