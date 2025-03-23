Десятки тисяч людей у Франції приєдналися до протестів проти расизму та ультраправих

Десятки тисяч людей у Парижі та інших французьких містах у суботу вийшли на мітинг проти расизму і посилення ультраправих, деякі з них націлилися на адміністрацію Дональда Трампа в США, а інші несли палестинські прапори.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Мітинги відбулися на тлі правого зсуву у французькій політиці, коли уряд пообіцяв посилити імміграційну політику і прикордонний контроль. За даними поліції, близько 62 000 людей вийшли на протести по всій Франції.

Багато хто вказував на зростаючу силу реакційних політичних сил, як у Франції, так і в Сполучених Штатах.

У французькій столиці на вулиці вийшли тисячі людей.

"Фашизм – це гангрена від Вашингтона до Парижа", – було написано на одному з плакатів.

"Ультраправі зростають всюди в Європі, це страшно, тому що у Франції ми бачимо, що ультраправі ідеї стають все більш звичним явищем, навіть серед міністрів в цьому уряді", – сказала Евелін Дуріль, 74-річна пенсіонерка.

Один з американських протестувальників сказав, що подібні демонстрації повинні відбуватися і в Сполучених Штатах.

Орелі Трув, депутат від ліворадикальної партії "Нескорена Франція" (LFI), вказала на зростаючу популярність ультраправої партії Марін Ле Пен у Франції.

"Ультраправі ідеї проникають навіть в уряд", – сказала вона.

За даними поліції, в південному портовому місті Марсель на вулиці вийшли близько 3300 осіб, а в Ліллі на півночі країни – 2600.

"Проти державної ісламофобії" і "Тесла – нова свастика", – було написано на деяких плакатах.

Протести відбулися наступного дня після Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації.

"Ситуація серйозна", – заявила Ліга захисту прав людини, вказуючи на "тривожне зростання" расистських актів.

"Відбувається глобальний реакційний наступ проти іноземців та їхніх дітей, проти мусульман", – додав Домінік Сопо, голова SOS Racisme, також вказуючи на зростання расистських і антисемітських актів.

Нагадаємо, демонстрація неонацистів у районі Берліна Фрідріхсгайн-Кройцберґ закінчилася передчасно після приблизно чотирьох годин після початку на тлі численних контрпротестів.

На початку січня повідомляли, що кількість правоекстремістських злочинів у Німеччині минулого року досягла нового максимуму.