Десятки тысяч людей во Франции присоединились к протестам против расизма и ультраправых

Десятки тысяч людей в Париже и других французских городах в субботу вышли на митинг против расизма и усиления ультраправых, некоторые из них нацелились на администрацию Дональда Трампа в США, а другие несли палестинские флаги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France24.

Митинги состоялись на фоне правого сдвига во французской политике, когда правительство пообещало ужесточить иммиграционную политику и пограничный контроль. По данным полиции, около 62 000 человек вышли на протесты по всей Франции.

Многие указывали на растущую силу реакционных политических сил, как во Франции, так и в Соединенных Штатах.

Во французской столице на улицы вышли тысячи людей.

"Фашизм – это гангрена от Вашингтона до Парижа", – было написано на одном из плакатов.

"Ультраправые растут повсюду в Европе, это страшно, потому что во Франции мы видим, что ультраправые идеи становятся все более привычным явлением, даже среди министров в этом правительстве", – сказала Эвелин Дуриль, 74-летняя пенсионерка.

Один из американских протестующих сказал, что подобные демонстрации должны происходить и в Соединенных Штатах.

Орели Трув, депутат от леворадикальной партии "Непокоренная Франция" (LFI), указала на растущую популярность ультраправой партии Марин Ле Пен во Франции.

"Ультраправые идеи проникают даже в правительство", – сказала она.

По данным полиции, в южном портовом городе Марсель на улицы вышли около 3300 человек, а в Лилле на севере страны – 2600.

"Против государственной исламофобии" и „Тесла – новая свастика", – было написано на некоторых плакатах.

Протесты состоялись на следующий день после Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

"Ситуация серьезная", – заявила Лига защиты прав человека, указывая на „тревожный рост" расистских актов.

"Происходит глобальное реакционное наступление против иностранцев и их детей, против мусульман", – добавил Доминик Сопо, председатель SOS Racisme, также указывая на рост расистских и антисемитских актов.

Напомним, демонстрация неонацистов в районе Берлина Фридрихсгайн-Кройцберг закончилась преждевременно после примерно четырех часов после начала на фоне многочисленных контрпротестов.

В начале января сообщалось, что количество правоэкстремистских преступлений в Германии в прошлом году достигло нового максимума.