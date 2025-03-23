Макрон засудив прояви антисемітизму після нападу на рабина в Орлеані

Президент Франції Емманюель Макрон після нападу на рабина у місті Орлеан засудив інцидент і антисемітизм загалом.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X наступного дня після подій.

Макрон заявив, що напад у Орлеані на рабина шокував усе суспільство.

L’agression du rabbin Arié Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse, ainsi qu’à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive, tout mon soutien et celui de la Nation.



L’antisémitisme est un poison. Nous ne céderons ni au silence ni à l’inaction. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 23, 2025

"Висловлюю йому, як і його сину та усім нашим співвітчизникам-юдеям, мою повну підтримку і підтримку нашої нації. Антисемітизм – це отрута. Ми не допустимо мовчання чи бездіяльності", – заявив Макрон.

Інцидент стався вдень у суботу у людному місці в Орлеані. Як повідомляли, равин йшов вулицею разом зі своїм 9-річним сином, коли інший юнак почав знімати їх на відео і вигукувати образи. Равин попросив його відчепитись і йти своєю дорогою, після чого юнак завдав йому ударів по голові і вкусив.

Завдяки камерам відеоспостереження поліція надвечір знайшла і затримала нападника, він виявився 16-річним хлопцем. Інцидент розслідують як умисні насильницькі дії з антисемітськими мотивами.

Як вже повідомляли, 23 квітня у Франції проходять масштабні демонстрації проти расизму та ультраправих.

Німецькі ЗМІ нещодавно дізналися, що правоохоронці запобігли ймовірному теракту у синагозі в місті Галле, яка вже зазнавала нападу у 2019 році.