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Макрон засудив прояви антисемітизму після нападу на рабина в Орлеані

Новини — Неділя, 23 березня 2025, 14:45 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон після нападу на рабина у місті Орлеан засудив інцидент і антисемітизм загалом. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X наступного дня після подій. 

Макрон заявив, що напад у Орлеані на рабина шокував усе суспільство.

"Висловлюю йому, як і його сину та усім нашим співвітчизникам-юдеям, мою повну підтримку і підтримку нашої нації. Антисемітизм – це отрута. Ми не допустимо мовчання чи бездіяльності", – заявив Макрон. 

Інцидент стався вдень у суботу у людному місці в Орлеані. Як повідомляли, равин йшов вулицею разом зі своїм 9-річним сином, коли інший юнак почав знімати їх на відео і вигукувати образи. Равин попросив його відчепитись і йти своєю дорогою, після чого юнак завдав йому ударів по голові і вкусив. 

Завдяки камерам відеоспостереження поліція надвечір знайшла і затримала нападника, він виявився 16-річним хлопцем. Інцидент розслідують як умисні насильницькі дії з антисемітськими мотивами. 

Як вже повідомляли, 23 квітня у Франції проходять масштабні демонстрації проти расизму та ультраправих.

Німецькі ЗМІ нещодавно дізналися, що правоохоронці запобігли ймовірному теракту у синагозі в місті Галле, яка вже зазнавала нападу у 2019 році.

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Франція ЄвроЖиття
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