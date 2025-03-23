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Макрон осудил проявления антисемитизма после нападения на раввина в Орлеане

Новости — Воскресенье, 23 марта 2025, 14:45 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон после нападения на раввина в городе Орлеан осудил инцидент и антисемитизм в целом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X на следующий день после событий.

Макрон заявил, что нападение в Орлеане на раввина шокировало все общество.

"Выражаю ему, как и его сыну и всем нашим соотечественникам-иудеям, мою полную поддержку и поддержку нашей нации. Антисемитизм – это яд. Мы не допустим молчания или бездействия", – заявил Макрон.

Инцидент произошел днем в субботу в людном месте в Орлеане. Как сообщалось, равин шел по улице вместе со своим 9-летним сыном, когда сторонний юноша начал снимать их на видео и выкрикивать оскорбления. Равин попросил его отцепиться и идти своей дорогой, после чего парень нанес ему удары по голове и укусил.

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция вечером нашла и задержала нападавшего, он оказался 16-летним. Инцидент расследуют как умышленные насильственные действия с антисемитскими мотивами.

Как уже сообщалось, 23 апреля во Франции проходят масштабные демонстрации против расизма и ультраправых.

Немецкие СМИ недавно узнали, что правоохранители предотвратили вероятный теракт в синагоге в городе Халле, которая уже подвергалась нападению в 2019 году.

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Франция ЕвроЖизнь
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