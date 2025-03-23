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Польща посилить охорону найважливіших ділянок кордону з Білоруссю

Новини — Неділя, 23 березня 2025, 15:54 — Марія Ємець

В уряді Польщі анонсували плани посилити патрулювання на польсько-білоруському кордоні через зростаючі гібридні загрози.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сємоняк. 

У польському уряді планують посилити патрулювання польсько-білоруського кордону ще 1500 прикордонниками. Їх хочуть розмістити на ділянках кордону, які вважаються зонами найбільшого ризику з точки зору нелегальної міграції та гібридних загроз. 

Міністр зазначив, що перші 500 додаткових прикордонників долучать до патрулювання цьогоріч, ще тисячу – з наступного року. 

У суботу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск разом з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем і Сємоняком відвідав ділянку польського кордону із Білоруссю.

Також Туск анонсував, що найближчим часом набуде чинності рішення призупинити право на притулок для мігрантів, які перетинають кордон з території Білорусі.

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