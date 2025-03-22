Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск разом з главою Міністерства оборони Владиславом Косіняком-Камишем і главою Міністерства внутрішніх справ і Томашем Семоняком відвідав у суботу ділянку польського кордону із Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Після зустрічі з командуванням польської армії, прикордонної служби та поліції прем'єр-міністр заявив, що отримав доповідь, яка підтверджує, що переправлення мігрантів через кордон здійснюється за підтримки режиму Александра Лукашенка.

"Ми також знаємо про причетність Росії, тому ми маємо справу не лише з контрабандою, але й з державною машиною", – сказав Туск.

Jedenaście tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy pilnuje naszej granicy z Białorusią. Trzy miliardy złotych wydaliśmy na jej wzmocnienie. Uzyskaliśmy blisko stuprocentową skuteczność w blokowaniu nielegalnych przekroczeń. Polska odzyskała kontrolę nad swoimi granicami! pic.twitter.com/X53Y5sWz3M – Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2025

Він також розповів, що отримав повідомлення про подальші арешти осіб, причетних до переправлення нелегальних мігрантів. Польський прем’єр додав, що йдеться про групи міжнародного характеру.

Водночас він підкреслив, що польські служби досить ефективно затримують контрабандистів.

"Ми досягли 98-відсоткової ефективності затримань, тобто 98 спроб нелегального перетину кордону вдалося запобігти завдяки рішучій позиції наших солдатів, Прикордонної служби та поліції", – зазначив Туск.

При цьому він підкреслив, що на кордоні несуть службу 11 тисяч осіб.

Він додав, що Польща витратила 2 мільярди 700 мільйонів злотих на будівництво прикордонного бар'єра.

Раніше Туск анонсував, що найближчим часом набуде чинності рішення призупинити право на притулок для мігрантів, які перетинають кордон через Білорусь.

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

У 2021 році десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.