Парижани підтримали закриття 500 вулиць для автомобілів, але з мінімальною явкою

Понад 60% мешканців Парижа, які голосували на міському референдумі, підтримали ініціативу мерії щодо перетворення на пішохідні зони та озеленення пів тисячі вулиць столиці – проте явка була незначною.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

На голосуванні, організованому 23 березня, 66% парижан проголосували на підтримку ініціативи про перетворення 500 вулиць Парижа в різних кварталах на пішохідні та їхнє озеленення. Також звідти мають прибрати парковки.

У столиці були відкриті 223 дільниці з 9 до 19 години.

Водночас явка на голосуванні виявилася дуже низькою – з близько 1,4 млн людей, які могли взяти участь, на дільниці з’явилося лише 54,5 тисяч – близько 4%, повідомляє Le Parisien. На попередніх міських референдумах в останні роки вона не перевищувала 8%.

Голосування стало також першим за останній час паризьким референдумам, де дозволили голосування з 16-річного віку. Мер Анн Ідальго заявила, що вважає залучення молоді до таких процесів "важливим для виживання наших демократій".

Раніше Париж став першою європейською столицею, де після референдуму заборонили прокатні електросамокати. Також через референдум ухвалили рішення про підвищений тариф на паркування позашляховиків.