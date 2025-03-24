Парижане поддержали закрытие 500 улиц для автомобилей, но с минимальной явкой

Более 60% жителей Парижа, которые голосовали на городском референдуме, поддержали инициативу мэрии по превращению в пешеходные зоны и озеленение полтысячи улиц столицы – однако явка была незначительной.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

На голосовании, организованном 23 марта, 66% парижан проголосовали в поддержку инициативы о преобразовании 500 улиц Парижа в разных кварталах в пешеходные и их озеленение. Также оттуда должны убрать парковки.

В столице были открыты 223 участка с 9 до 19 часов.

В то же время явка на голосовании оказалась очень низкой – из около 1,4 млн человек, которые могли принять участие, на участки явилось лишь 54,5 тысячи – около 4%, сообщает Le Parisien. На предыдущих городских референдумах в последние годы она не превышала 8%.

Голосование стало также первым за последнее время парижским референдумом, где разрешили голосование с 16-летнего возраста. Мэр Анн Идальго заявила, что считает привлечение молодежи к таким процессам "важным для выживания наших демократий".

Ранее Париж стал первой европейской столицей, где после референдума запретили прокатные электросамокаты. Также из-за референдума приняли решение о повышенном тарифе на парковку внедорожников.