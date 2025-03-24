Зеленський підписав закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів

У понеділок, 24 березня, президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон щодо створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на закон №12368-1.

Цей закон передбачає, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосить конкурс на зайняття посад суддів протягом місяця з дня набрання чинності законом.

Для перевірки відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професійної компетентності буде створено й функціонуватиме Експертна рада.

Верховна Рада 26 лютого 234 голосами проголосувала в цілому за закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, що передбачає створення двох судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

В ГО "Центр протидії корупції" зазначили, що формально парламент виконав вимоги ЄС та МВФ, "проте залишилось кілька норм, які дозволять владі просувати на посади ручних суддів та впливати на рішення апеляційної інстанції".

Посли G7 в Україні привітали прийняття Верховною Радою закону, який передбачає створення двох адміністративних судів.