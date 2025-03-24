Зеленский подписал закон о создании двух специализированных админсудов

В понедельник, 24 марта, президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на закон №12368-1.

Этот закон предусматривает, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявит конкурс на занятие должностей судей в течение месяца со дня вступления в силу закона.

Для проверки соответствия кандидатов критериям добропорядочности и профессиональной компетентности будет создан и будет функционировать Экспертный совет.

Верховная Рада 26 февраля 234 голосами проголосовала в целом за закон №12368-1 о создании Высшего административного суда, предусматривающий создание двух судов – Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда в высшие специализированные суды.

В ОО "Центр противодействия коррупции" отметили, что формально парламент выполнил требования ЕС и МВФ, "однако осталось несколько норм, которые позволят власти продвигать на должности ручных судей и влиять на решения апелляционной инстанции".

Послы G7 в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона, который предусматривает создание двух административных судов.