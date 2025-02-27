Посли G7 в Україні привітали закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів

Посли G7 в Україні привітали прийняття Верховною Радою закону, який передбачає створення двох адміністративних судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це йдеться в повідомленні групи послів G7 у соцмережі Х (Twitter) в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Дипломати наголосили, що це рішення надсилає чіткий сигнал про відданість України продовженню ключових реформ в судовій сфері.

"Ми вітаємо голосування Верховною Радою за закон про створення адміністративних судів", – сказано в повідомленні групи послів G7.

We welcome the vote of the Verkhovna Rada on the establishment of the administrative courts. This sends a strong signal that Ukraine remains committed to key judicial reforms. – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 27, 2025

Верховна Рада 26 лютого 234 голосами проголосувала в цілому за закон №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду, що передбачає створення двох судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду і Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів.

В ГО "Центр протидії корупції" зазначили, що формально парламент виконав вимоги ЄС та МВФ, "проте залишилось кілька норм, які дозволять владі просувати на посади ручних суддів та впливати на рішення апеляційної інстанції".

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.





