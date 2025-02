Посли G7 в Україні привітали закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів

Посли G7 в Україні привітали прийняття Верховною Радою закону, який передбачає створення двох адміністративних судів – Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Про це йдеться в повідомленні групи послів G7 у соцмережі Х (Twitter) в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Дипломати наголосили, що це рішення надсилає чіткий сигнал про відданість України продовженню ключових реформ в судовій сфері.

"Ми вітаємо голосування Верховною Радою за закон про створення адміністративних судів", – сказано в повідомленні групи послів G7.

We welcome the vote of the Verkhovna Rada on the establishment of the administrative courts. This sends a strong signal that Ukraine remains committed to key judicial reforms.