Во время протестов в Турции задержали уже более 1100 человек

Власти Турции сообщили о задержании с 19 по 23 марта 1133 участников протестов, которые вспыхнули в стране после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как передает "Европейская правда", об этом в X написал глава МВД Турции Али Ерликая.

Он обвинил организаторов и участников протестов в злоупотреблении правом на собрания и демонстрации, попытке нарушить общественный порядок, провоцировании уличных мероприятий и нападениях на полицию.

По словам министра, во время демонстраций пострадали 123 полицейских.

"Против тех, кто нападает на нашу полицию, наносит ущерб общественному имуществу и угрожает безопасности наших людей, продолжаются судебные процессы. В противоправных действиях, совершенных с 19 по 23 марта 2025 года, задержаны 1133 подозреваемых", – написал Ерликая.

По его словам, среди задержанных якобы обнаружены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями.

Напомним, 23 марта суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении Экрема Имамоглу в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты планируют подавать апелляцию.

В то же время суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке Рабочей партии Курдистана.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране.

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