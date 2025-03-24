Чеська розвідка попередила про потенційні ризики від військових ветеранів з України

Чеська розвідка попередила про потенційно небезпечний сценарій, за якого тисячі українських ветеранів війни можуть поїхати до Чехії, щоб приєднатися до своїх родин після закінчення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у Чехії перебуває понад 399 тисяч біженців з України, з яких понад 170 тисяч – жінки у віці від 18 до 65 років. Не всі з них мають чоловіків в Україні, але чеські спецслужби готуються до того, що їхні партнери можуть захотіти приєднатися до українських жінок у Чехії після закінчення війни.

Там вважають, що деякі ветерани з психологічними проблемами можуть становити загрозу для безпеки.

"Загалом я підтверджую, що наші силові структури, особливо спецслужби, готуються до різних сценаріїв. Вони ґрунтуються на випадках, які мали місце тут, наприклад, після війни в Югославії", – сказав голова парламентського комітету з питань безпеки Павел Жачек.

У листопаді минулого року, наприклад, з цим питанням перед депутатами виступав директор Служби інформації безпеки Міхал Куделка.

"Вони абсолютно правильно вказують на аспекти безпеки. До цього потрібно підходити дуже серйозно, і я радий, що вони це роблять", – додав Жачек.

Водночас він додав, що про возз'єднання українських родин у Чехії наразі не йдеться. За його словами, навіть у разі тимчасового припинення вогню, малоймовірно, що українські солдати будуть звільнені з армії і зможуть поїхати до своїх родин.

"За моєю інформацією, Україна готується інтегрувати деяких ветеранів війни в армійські структури та інші державні органи таким чином, щоб ризик для місцевого суспільства був якомога меншим", – заявив депутат і член комітету з питань безпеки Міхал Зуна.

У березневому інтерв'ю для видання Novinky заступник голови опозиційного руху ANO Карел Гавлічек застеріг від приїзду українських ветеранів до Чехії: "Звичайно, це величезна загроза, про це говорить навіть BIS. Ми повинні зробити все, щоб ветерани залишилися в Україні і будували нову Україну".

Навіть міністр внутрішніх справ Віт Ракушан (STAN) заявив у лютому в інтерв'ю Novinky: "Незалежно від того, як закінчиться війна, ніхто не зможе приїхати сюди після її закінчення в рамках інституту тимчасового захисту. Будь-яке возз'єднання сім'ї повинно відбуватися відповідно до чинної програми для іноземців, яку має Чеська Республіка".

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.

У інтерв’ю FT він зазначив, що багато хто із військових страждатимуть від посттравматичного стресового розладу і повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

У Міністерстві закордонних справ відреагували на риторику польського президента, заявивши, що українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи.