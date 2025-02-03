У МЗС відповіли Дуді: українські воїни – не загроза, а гарант безпеки Європи

У Міністерстві закордонних справ відреагували на риторику польського президента Анджея Дуди, щодо українських військових, які повернуться із бойових дій із "посттравматичним стресовим розладом".

Коментар речника МЗС Георгія Тихого цитує "Європейська правда".

Як заявили у МЗС – Україна щиро вдячна Польщі за масштабну допомогу, а також особисто Дуді за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", – заявив речник МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Крім того, у МЗС наголосили, що ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", – підсумували у МЗС.

Цей коментар з’явився на тлі слів Дуди щодо того, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.

У інтерв’ю FT він зазначив, що багато хто із військових страждатимуть від посттравматичного стресового розладу і повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

У цьому ж інтерв’ю він запевнив у підтримці України у майбутньому, проте наголосив: Польщі не обов’язково розгортати власні війська.