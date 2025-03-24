Чешская разведка предупредила о потенциальных рисках от военных ветеранов из Украины

Чешская разведка предупредила о потенциально опасном сценарии, при котором тысячи украинских ветеранов войны могут поехать в Чехию, чтобы присоединиться к своим семьям после окончания войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По данным Министерства внутренних дел, в Чехии находится более 399 тысяч беженцев из Украины, из которых более 170 тысяч – женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Не все из них имеют мужчин в Украине, но чешские спецслужбы готовятся к тому, что их партнеры могут захотеть присоединиться к украинским женщинам в Чехии после окончания войны.

Там считают, что некоторые ветераны с психологическими проблемами могут представлять угрозу для безопасности.

"В целом я подтверждаю, что наши силовые структуры, особенно спецслужбы, готовятся к различным сценариям. Они основываются на случаях, которые имели место здесь, например, после войны в Югославии", – сказал председатель парламентского комитета по вопросам безопасности Павел Жачек. В ноябре прошлого года, например, с этим вопросом перед депутатами выступал директор Службы информации безопасности Михал Куделка.

"Они абсолютно правильно указывают на аспекты безопасности. К этому нужно подходить очень серьезно, и я рад, что они это делают", – добавил Жачек.

В то же время он добавил, что о воссоединении украинских семей в Чехии пока речь не идет. По его словам, даже в случае временного прекращения огня, маловероятно, что украинские солдаты будут уволены из армии и смогут поехать к своим семьям.

"По моей информации, Украина готовится интегрировать некоторых ветеранов войны в армейские структуры и другие государственные органы таким образом, чтобы риск для местного общества был как можно меньшим", – заявил депутат и член комитета по вопросам безопасности Михал Зуна.

В мартовском интервью для издания Novinky заместитель председателя оппозиционного движения ANO Карел Гавличек предостерег от приезда украинских ветеранов в Чехию: "Конечно, это огромная угроза, об этом говорит даже BIS. Мы должны сделать все, чтобы ветераны остались в Украине и строили новую Украину".

Даже министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) заявил в феврале в интервью Novinky: "Независимо от того, как закончится война, никто не сможет приехать сюда после ее окончания в рамках института временной защиты. Любое воссоединение семьи должно происходить в соответствии с действующей программой для иностранцев, которую имеет Чешская Республика".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности.

В интервью FT он отметил, что многие из военных будут страдать от посттравматического стрессового расстройства и вернутся в "свои села, свои города, где они увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив".

В Министерстве иностранных дел отреагировали на риторику польского президента, заявив, что украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы.