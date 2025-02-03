Дуда побоюється зростання міжнародної злочинності після завершення війни

Польський президент Анджей Дуда вважає, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, пише "Європейська правда".

Польський президент побоюється, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

Він порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли бандитизм і насильство із застосуванням зброї зросли серед ветеранів десятирічної радянської окупації Афганістану.

Реклама:

"Просто згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", – сказав він.

Дуда зазначив, що повернення радянських військ "мало такий вплив на вибух організованої злочинності" та зауважив, що втрати від повномасштабного вторгнення Москви в Україну майже три роки тому були набагато більшими, ніж під час війни в Афганістані.

Він наголосив, що у випадку укладення мирної угоди між Києвом і Москвою, Україні необхідно надати підтримку для відновлення економіки і "підтримання порядку та безпеки всередині країни".

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", – сказав він.

Польський президент наголосив, що багато хто із військових страждатимуть від посттравматичного стресового розладу і повернуться до "своїх сіл, своїх міст, де вони побачать зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, без роботи і без перспектив".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

А 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала "зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію". Відповідаючи на запитання про ці слова, речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що контакти "очевидно, заплановані".