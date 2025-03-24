Зеленський: заморожування допомоги США не вплинуло на ситуацію на Курщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що пауза з наданням розвідданих з боку США не вплинула на погіршення становища українських військ у Курській області.

Про це глава держави розповів Time, пише "Європейська правда".

Призупинення Сполученими Штатами військової допомоги і надання розвідувальної інформації Україні збіглося із швидким просування росіян у Курській області. Але Володимир Зеленський відмовився покладати провину за це на адміністрацію Трампа та її рішення заморозити допомогу українським військам.

"Це не пов'язано. Зрозумійте мене правильно. Моральний стан завжди залежить від того, чи стоять поруч з вами ваші партнери. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", – сказав президент.

Зеленський також назвав неправдивою інформацію про нібито оточення українських сил у Курській області, поширювану Дональдом Трампом. Трамп заявив про "оточення" український військ після телефонної розмови з Владіміром Путіним.

Зеленський висловив занепокоєння, що американські посадовці почали вірити Владіміру Путіну на слово, навіть коли їхні власні розвіддані суперечили словам лідера РФ.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх", – сказав Зеленський.