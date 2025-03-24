Зеленский: замораживание помощи США не повлияло на ситуацию на Курщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.

Об этом глава государства рассказал Time, пишет "Европейская правда".

Приостановление Соединенными Штатами военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине совпало с быстрым продвижением россиян в Курской области. Но Владимир Зеленский отказался возлагать вину за это на администрацию Трампа и ее решение заморозить помощь украинским войскам.

"Это не связано. Поймите меня правильно. Моральное состояние всегда зависит от того, стоят ли рядом с вами ваши партнеры. Но я бы не сказал, что замораживание повлияло на операцию в Курске", – сказал президент.

Зеленский также назвал ложной информацию о якобы окружении украинских сил в Курской области, распространяемую Дональдом Трампом. Трамп заявил об "окружении " украинских войск после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Зеленский выразил обеспокоенность, что американские чиновники начали верить Владимиру Путину на слово, даже когда их собственные разведданные противоречили словам лидера РФ.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их", – сказал Зеленский.