Російські хакери атакували урядові сайти Бельгії

Російське хакерське угруповання NoName атакувало кілька великих бельгійських вебсайтів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTBF.

Серед атакованих російськими хакерами – сайт MyGov.be, який дозволяє бельгійським громадянам отримати доступ до офіційних документів. Також не працює сайт валлонського парламенту.

За даними порталу VRT, який зв'язався з Центром кібербезпеки, що займається цією справою, це DDOS-атаки. Ці атаки націлені на сервери, засипаючи їх запитами, що в кінцевому підсумку паралізує їх роботу. Однак ці атаки не дозволяють хакерам викрасти дані.

На каналі Telegram хакерська група стверджує, що реагує на новий пакет бельгійської допомоги Україні у розмірі 1 мільярд євро. Ці хакери вже атакували бельгійські урядові сайти протягом п'яти днів поспіль у жовтні минулого року. Переважно вони атакували сайти невеликих муніципалітетів.

Під час зустрічі з українським президентом на початку березня міністр оборони Тео Франкен запропонував пакет військової допомоги на суму в один мільярд євро.

Ці зусилля включають залучення 216 мільйонів євро на закупівлю 155-міліметрових снарядів в рамках чеської ініціативи, 200 мільйонів євро на протиповітряну оборону в рамках німецької ініціативи, а також постачання літаків F-16.

Як повідомлялося, група китайських хакерів зламала Службу державної безпеки Бельгії (VSSE) та протягом 2021-2023 років викрадала її дані.

У лютому проросійські хакери атакували банківську і транспортну сферу Італії, проте на роботу компаній це не вплинуло.