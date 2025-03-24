Российские хакеры атаковали правительственные сайты Бельгии

Российская хакерская группировка NoName атаковала несколько крупных бельгийских веб-сайтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTBF.

Среди атакованных российскими хакерами – сайт MyGov.be, который позволяет бельгийским гражданам получить доступ к официальным документам. Также не работает сайт валлонского парламента.

По данным портала VRT, который связался с Центром кибербезопасности, занимающимся этим делом, это DDOS-атаки. Эти атаки нацелены на серверы, засыпая их запросами, что в конечном итоге парализует их работу. Однако эти атаки не позволяют хакерам похитить данные.

На канале Telegram хакерская группа утверждает, что реагирует на новый пакет бельгийской помощи Украине в размере 1 млрд евро. Эти хакеры уже атаковали бельгийские правительственные сайты в течение пяти дней подряд в октябре прошлого года. Преимущественно они атаковали сайты небольших муниципалитетов.

Во время встречи с украинским президентом в начале марта министр обороны Тео Франкен предложил пакет военной помощи на сумму в один миллиард евро.

Эти усилия включают привлечение 216 млн евро на закупку 155-миллиметровых снарядов в рамках чешской инициативы, 200 млн евро на противовоздушную оборону в рамках немецкой инициативы, а также поставку самолетов F-16.

Как сообщалось, группа китайских хакеров взломала Службу государственной безопасности Бельгии (VSSE) и в течение 2021-2023 годов похищала ее данные.

В феврале пророссийские хакеры атаковали банковскую и транспортную сферу Италии, однако на работу компаний это не повлияло.